"Re:Check": Kāda kādreiz bija Lemberga nostāja par iestāšanos NATO un ko viņš stāsta tagad?

Tā kā praksē Eiropā lielāka bīstamība nāk no NATO dalībvalstīm, nekā no citām valstīm. Tā ir prakse," teica Lembergs. Tolaik medijos plaši izskanēja kritiski viedokļi par Lemberga izteikumiem. Līdz ar to Lemberga nostāja par Latvijas dalību NATO savulaik tiešām bija citāda.