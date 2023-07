"Viena no miljarda." Perfekti apaļa ola varētu būt vairākus tūkstošus vērta

Austrālijas žurnāliste Žaklīna Felgeita saņēma ziņu no kāda sekotaja par neparasto atradumu.

"Es domāju, ka padalīšos ar šo atradumu — mūsu olu kastītē mēs atradām apaļu olu, un pēc ātras "Google" meklēšanas sapratām, ka tā ir viena no miljarda," Žaklīna atstāsta saņemto komentāru no sekotāja.

Sekotājs arī turpina: "Burtiski tikai viena ola no miljarda ir perfekti apaļa. Pēdējā šāda ola tika pārdota par 1 400 ASV dolāru!!!"

Viena no dārgākajām olām, ko var nopirkt par naudu, ir no izmirušā ziloņputna. To olas var būt aptuveni 800 gadus vecas un ir absolūti iespaidīgas, jo ir 200 reizes lielākas par vistas olu.