Vācijā konfiscē auto ar Krievijas numuru zīmēm. Īpašnieki sūdzas

Dažos gadījumos iestādes uzskata, ka personīgo transportlīdzekļu ievešana ir sankcionētu preču eksports no Krievijas uz Eiropas Savienību.

Ivans Kovaļs dzīvo Vācijā, bet nāk no Krievijas. Viņš aģentūrai "RBC" pastāstīja par viņa automašīnas konfiskāciju, kas notika, neraugoties uz to, ka visi dokumenti bija kārtībā. Kovaļs apgalvo, ka ar konfiskāciju esot pārkāptas viņa tiesības uz īpašumu, un iesniedzis sūdzību Hamburgas prokuratūrā.

"BGP Litigation" partneris, advokāts Sergejs Glandins uzskata, ka Vācijas iestāžu rīcība ir sankciju noteikumu rupjas interpretācijas rezultāts. Nozaru regula Nr. 833 formāli aizliedz eksportēt no Krievijas uz ES 21. regulas pielikumā uzskaitītās preces, to skaitā arī automašīnas. Tās tiekot konfiscētas, neraugoties uz to, ka šīs automašīnas nav paredzēts pārdot.