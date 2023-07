Politologs: Putins Krimas tilta spridzināšanu uztvēris kā personīgu uzbrukumu savai autoritātei

Viņš akcentēja, ka Krievijas diplomātija jau gandrīz pusgadu runāja par to, ka Krievijai no "labības darījuma" ir jāizstājas. No Krievijas puses ir specifiska prasība - Krievija varētu nelikt šķēršļus labības transportam un eksportam no Ukrainas un būtu gatava sadarboties, ja starptautiskajai maksājumu paziņojumu sistēmai SWIFT no jauna pieslēgs Krievijas Lauksaimniecības banku jeb "Rosseļhozbank", kuru vadīja Dmitrijs Patruševs, kas tagad ir lauksaimniecības ministrs.