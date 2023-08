Slaidiņš komentē dronu triecienu Krievijas teritorijā

Samērā nelielajos triecienos cietušie objekti īsti nav uzskatāmi par militāriem, līdz ar to tiek panākts vairāk psiholoģisks efekts, proti, Krievijas sabiedrībai tiek likts saprast, ka karš ir arī šīs valsts teritorijā, uzsvēra eksperts.

"Maskava no Krievijas puses tiek uzskatīta par vislabāk pasargāto pilsētu, tāpēc lielākais ieguvums ir psiholoģiskais efekts, liekot saprast, ka karš var ienākt Krievijas militārajā, politiskajā un ekonomiskajā centrā - Maskavā.

Slaidiņš uzskata, ka droni netiek palaisti no Ukrainas teritorijas, bet no Krievijas, iespējams, pat netālu no Maskavas apgabala. "Protams, ka ukraiņu roka tur, visticamāk, noteikti ir klāt, jo ne velti Ukrainas puse savulaik paziņoja, ka tai ir pietiekami daudz atbalstītāju Krievijā, kuri gatavi cīnīties pret Putina režīmu," uzsvēra eksperts.