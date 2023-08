VIDEO ⟩ Sārts: Prigožina lidmašīnas nogāšanās noteikti nav sagadīšanās

Viņaprāt, "Vagner" līdera Jevgeņija Prigožina lidmašīnas avārija ar 99% varbūtību ir Kremļa sods par jūnijā notikušo apvērsuma mēģinājumu. "Lielākā daļa cilvēku pēc dumpja apturēšanas izteica prognozes, ka Prigožins ir bīstamā situācijā, lai gan viņš uzvedās tā, it kā viņam nekas nedraudētu. Lidmašīnas nogāšanās noteikti nav vienkārša sagadīšanās," vērtēja Sārts.

"Tomēr tas, ka Kremļa elite ir satraukusies par to, kāds varētu būt "Vagner" atbildes gājiens, ir redzams.

Ir pietiekami daudz spekulāciju par to, ka "Vagner" ir pietiekami daudz atbalstītāju arī varas struktūrās, turklāt daži no viņiem ir atbrīvoti no amatiem. Tagad būs satraukts neskaidrības periods, kas satricina varas pamatus Kremlī, kā arī nāk par labu ukraiņu cīņā pret Krieviju," prognozēja eksperts.