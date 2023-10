"Smaržu pudeli nevarēs nopirkt." Cilvēki sašutuši - būs jādeklarē dāvanas virs 100 eiro

No 2025. gada ienākuma deklarācijas Valsts ieņēmumu dienestā (VID) būs obligāti jāiesniedz visiem iedzīvotājiem. Uzņēmēji norāda uz absurdām prasībām, piemēram, par dāvanu deklarēšanu, sākot no 100 eiro, ja to nav dāvinājis radinieks, vēsta Latvijas Radio.