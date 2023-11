Pēc asām diskusijām parlamentārieši konceptuāli atbalsta neprecēto pāru partnerības regulējumu

Deputāte Viktorija Pleškāne (Stabilitātei) norādīja, ka neviens cilvēks, arī partijas atbalstītāji, vecāka gada gājuma cilvēki nav vērsušies pie deputātes vai partijas, lai lūgtu palīdzību saistībā ar partneru attiecību jautājumiem. Tāpat politiķe, atsaucoties uz publiski izskanējušo gadījumu par kādas Satversmes tiesas (ST) tiesneses kandidatūras lobēšanu savulaik, pauda uzskatu, ka ST ne vienmēr esot iecelti neatkarīgi tiesneši. Pleškāne to sacīja, jo partnerības pakotnes virzītāji akcentē, ka ar tās pieņemšanu tiks izpildīts ST spriedums.

Arī deputāte Linda Liepiņa (LPV) iebilda "pret to visu murgu, kas te šobrīd notiek, un ar to, kādā farsā jūs mēģināt dzīt cauri visu šo likumprojektu paketi par it kā tādām nevainīgām divām tantiņām, kas dzīvos kopā". Liepiņa mudināja kolēģus "atvērt acis", jo regulējums neesot par divām tantiņām".