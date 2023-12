Arī no Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas vadītāja Jāņa Reira (JV) paustā secināms, ka lielāki papildu līdzekļi iekšlietām tiks atrasti no 2025.gada.

Kā ziņots, opozīcijā esošā AS deputāti šodien Saeimas debatēs mudināja koalīciju, valdību atbalstu iekšlietu darbiniekiem tuvināt Nacionālo bruņoto spēku (NBS) karavīru atbalsta līmenim. Uz to aicināja iepriekšējais iekšlietu ministrs, pašreizējais Saeimas deputāts Māris Kučinskis (AS) un deputāts Juris Viļums (AS).