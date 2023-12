Viņš atzīmēja, ka ir apgrūtinoši blokā uzņemt kādu valsti, kura atrodas aktīvā kara stāvoklī, taču ES nav drošības alianse klasiskā nozīmē. Līdz ar to noteikumi nav tik strikti, ka blokā nevarētu uzņemt valsti tāpēc, ka ir neskaidrības par kādu teritorijas daļu.

Runājot par to, vai Ungārijas premjerministra Viktora Orbāna centieni bloķēt iestāšanās sarunu sākšanu un finansiālo atbalstu Ukrainai nozīmē to, ka Ungārija sāk attālināties no ES, politologs vērsa uzmanību, ka Ungārija jau attālinās, īstenojot Kremlim labvēlīgu ārpolitiku un uzturot personīgas attiecības ar Putinu.