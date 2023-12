Aizkraukles stadionā nobrūk daļa atbalsta sienas. Pašvaldība tiesāsies

Stadiona pārbūvei bija paredzēts tērēt 1 192 074 eiro, no kuriem 1 013 263 eiro piešķirti no valsts budžeta līdzekļiem. Šajā gadā valsts piešķirtais finansējums būs 658 620 eiro jeb 65% no summas, bet 2023.gadā - 354 642 eiro. Savukārt pašvaldības līdzfinansējums sākotnēji bija plānots 178 811 eiro.