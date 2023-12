Piecu gadu laikā Latvijā no noziedzīgiem nodarījumiem vidēji gadā cietuši 524 bērni

Pēc Iekšlietu ministrijas informācijas centra (IeM IC) datiem 2021.gada 12 mēnešos par noziedzīgos nodarījumos cietušām atzītas kopā 8178 personas, no tām 503 bērni , no kuriem 259 mazgadīgas personas salīdzinājumā ar iepriekšējo periodu. Savukārt 2022.gadā par noziedzīgos nodarījumos cietušām atzītas kopā 8514 personas, no tām 542 bērni, no kuriem 271 mazgadīgas personas.

2021.gada 12 mēnešos, salīdzinājumā ar 2020.gada 12 mēnešiem, visbiežāk bērni cietuši no noziedzīgiem nodarījumiem pret tikumību un dzimumneaizskaramību - 54,3% gadījumu, kas ir par 15,7% vairāk nekā iepriekš. Vēl bērni cietuši no cietsirdības un vardarbības - 15,4%, kas ir par 8,4% mazāk, mantiskiem nodarījumiem - 9,5%, kas ir par 3,1% mazāk nekā iepriekš, un no nodarījumiem pret dzīvību un veselību - 10,2% - samazinājums ir 4,6%.

Salīdzinot ar iepriekšējo periodu, 2021.gadā samazinājies bērnu skaits, kuri cietuši no cietsirdības un vardarbības - to skaits ir samazinājies par 33, sasniedzot 84. Samazinājies arī to bērnu skaits, kas cietuši no zādzības - no 18 uz pieci, un to bērnu skaits, kas cietuši no izteiktiem draudiem izdarīt slepkavību un nodarīt smagu miesas bojājumu - no 11 uz vienu.