No piektdienas Rīgā atļauts atrasties uz atsevišķu ūdenstilpju ledus

Ķīšezerā uz ledus drīkst kāpt posmā no Zušu ielas 15 līdz Ezermalas ielai 24/26, bet ne tālāk par 100 metriem no krasta līnijas, no Jaunciema gatves 271 līdz Kalmju ielai 18, bet ne tālāk par 100 metriem no krasta līnijas, no Jaunciema gatves 240 līdz Jaunciema gatvei 135B, Beltes kaktā pie Jaunciema gatves 83A, bet ne tālāk kā 200 metrus no krasta līnijas, Sužu kaktā pie Jaunciema gatves 73, bet ne tālāk kā 200 metrus no krasta līnijas un Pils kaktā starp Makšķernieku ciematu un Buldurpungas ielu 4, bet ne tuvāk par 400 metriem no Juglas upes ietekas Ķīšezerā.