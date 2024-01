FOTO ⟩ "Ar ledus kārtu pārklājas it viss." VUGD parāda, kā norit glābšanas darbi bargajā salā

Ziema un ļoti zema gaisa temperatūra, slideni un vietām ļoti grūti izbraucami ceļi, nemitīgas rūpes par to, lai šļūtenēs nesasaltu ūdens... Sākot dzēšanas darbus, ar ledus kārtu pārklājas it viss - ugunsdzēsēju glābēju aizsargtērpi, kas pārvietojoties grab, rācijas, stobri, kāpnes, dalītāji, ēku konstrukcijas un tā varētu turpināt, norāda dienests.

Šādi apstākļi prasa no ugunsdzēsējiem glābējiem ārkārtīgu uzmanību, lai nepaslīdētu, nepakristu un negūtu traumas.

Dienesta brīdinājumā teikts, ka nakts vidū Rīgā gaidāms stiprs sals - gaisa temperatūra pazemināsies no -20 līdz -21 grādam.

Minimālā gaisa temperatūra rietumos būs no -14 līdz -19 grādiem, Kurzemes piekrastē no -9 līdz -14 grādiem, austrumos no -20 līdz -24 grādiem, ziemeļaustrumu rajonos līdz -30 grādiem.