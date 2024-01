VIDEO ⟩ Porziņģis atkārto personīgo rekordu rezultatīvajās piespēlēs. "Celtics" zaudē Indianā

Mača izskaņā neveiksmīgi nospēlēja Porziņģis, pēdējā sekundē pārkāpjot noteikumus pret Benediktu Maturinu, kurš realizēja divus no trim soda metieniem, ļaujot mājiniekiem revanšēties par zaudējumu pirms divām dienām.

Porziņģis kopumā laukumā pavadītajās 37 minūtēs un 34 sekundēs realizēja vienu no četriem tālmetieniem, piecus no deviņiem divpunktu metieniem un sešus no septiņiem soda metieniem. Viņa kontā arī piecas atlēkušās bumbas, septiņas rezultatīvas piespēles, kas ir atkārtots viņa karjeras rekords, trīs bloķēti metieni un divas personīgās piezīmes.