Svētdien Rīgas Domā ar koncertu atzīmēs ērģeļu 140. gadadienu

Atšķirībā no citām ērģelēm, Rīgas Doma ērģeļu prospekts jeb fasāde un instruments nav viens veselums. Pats instruments ir "E. F. Walcker & Co" 1884.gadā uzbūvētās un uzstādītās ērģeles. Savukārt prospekts ir saglabājies no 1601.gada instrumenta.

1547.gada 21.maijā Rīgā izcēlās ugunsgrēks un no degošajām Jaunielas mājām liesmas pārmetās arī uz dievnamu. Nodega Doma tornis un tā brīža ērģeles. Jauno ērģeļu būvi 1601.gadā pabeidza ērģeļu meistars no Lībekas Jakobs Rābs. No Rāba ērģelēm prospektā ir saglabājušies trīs centrālie torņi un kompozīcijas izkārtojums. Ērģeļu prospektam bijuši atverami un aizverami slēģi, no kuriem līdz mūsdienām saglabājušās eņģes un auklu trīši. Tolaik prospekts bijis tumši brūns ar zeltījumu, bet skulptūras un maskas - daudzkrāsainas.