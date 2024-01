Izkrāpa vairāk nekā 1000 eiro. Blēži turpina apvārdot iedzīvotājus ar viltus īsziņām

Vakar Valsts policijā saņemts iesniegums no kādas liepājnieces, kura saņēma mobilajā telefonā īsziņu no nezināma tālruņa numura, kurā norādīts, ka viņai ir pienākusi paciņa, bet šo paciņu nevarot piegādāt, jo trūkst adreses informācijas, un, lai šo adresi apstiprinātu, jāuzspiež uz norādītās saites.

Pēdējās dienās iedzīvotāji saņem šādas īsziņas it kā no Latvijas Pasta, taču, apzinoties, ka īsziņa izskatās aizdomīga, viņi sazinās ar Latvijas Pastu, vaicājot, vai tiešām tas sūtījis īsziņu.

Gadījumā, ja jums no konta ir izkrāpta nauda vai veikti pārskaitījumi no svešiem kontiem, par to pēc iespējas ātrāk jāpaziņo savai bankai un pēc tam jāvēršas ar iesniegumu tuvākajā Valsts policijas iecirknī vai jāsūta iesniegums elektroniski.