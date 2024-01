Siliņa par graudu importa aizliegumu: Tas ir politiskās gribas apliecinājums

Komentējot sarunu attīstību, premjerministre sacīja, ka šobrīd turpinās aizkulišu sarunas un tiek meklēts atbalsts citu valstu vidū. Vienlaikus "konkrētu darba plānu neviens neuzliks", jo graudu importa aizliegums esot katras valsts gribas jautājums. Stājoties spēkā nacionālajai normai, Latvija par to informēs pārējās Baltijas valstis, un, iespējams, izsūtīs vienotu aicinājumu sekot Latvijas piemēram, pauda Siliņa.

Pēc Zemkopības ministrijas datiem, Latvija ir otrā lielākā Krievijas lauksaimniecības un pārtikas produktu importētāja ES aiz Spānijas. Latvija 2023.gadā no janvāra līdz oktobrim importēja 12% no kopējās ES importa no Krievijas vērtības, ieņemot otro vietu starp ES dalībvalstīm.