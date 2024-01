Raidījums pēta negodīgo taksometru biznesu pie Rīgas lidostas

Taksometru problēma pie lidostas "Rīga" allaž bijusi sāpīga gan pašmāju ceļotājiem, gan ārzemju tūristiem. Lai gan speciālā licence tagad ir tikai divām taksometru firmām, kopā 60 automašīnām, tarifi ir atšķirīgi un ne mazums dzirdēts no pasažieriem, ka no lidostas "Rīga" līdz galvaspilsētas centram pārvadātāji prasot ļoti dažādu samaksu – no 20 eiro līdz pat 60 eiro un pat vairāk. Ir viedoklis, ka maksimālo tarifu noteikšana būtu risinājums, kā problēmu atrisināt. Raidījums "360TV Ziņneši" devās pētīt situāciju un noskaidrot, kā efektīvi to atrisināt.