PV janvārī saņēmis 53 kompensāciju pieprasījumus par vilcienu kavējumiem. Kopējā summa – nepilni 550 eiro

Kompensācijas pasažieriem izmaksā PV, šos zaudējumus piedzenot no elektrovilcienu ražotāja "Škoda Vagonka".

Tiešo zaudējumu atgūšanai pasažieris var rīkoties vairākos veidos - iesniegt pieteikumu klātienē PV klientu apkalpošanas centrā Rīgas Centrālajā dzelzceļa stacijā vai atstāt iesniegumu un nepieciešamos dokumentus kādā no PV kasēm, ja tās tajā brīdī ir atvērtas. Izdrukāta iesnieguma forma ir pieejama kasēs un PV klientu apkalpošanas centrā, to var lejupielādēt arī uzņēmuma tīmekļa vietnē, sadaļā "Pasažieru ievērībai - Pasažieru iesniegumu pieņemšana". Ja pieteikumu ir ērtāk sūtīt pa pastu, tas jāadresē AS "Pasažieru vilciens" Pērses ielā 8, Rīgā, LV-1011.