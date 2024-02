Vecāko klašu skolēnus aicina pieteikties "Vītolu fonda" administrētajām stipendijām

Lai pretendētu uz kādu no stipendijām, kandidāta vidējai atzīmei jābūt 7,5 ballēm vai augstākai, kā arī jāatbilst vismaz vienam no kritērijiem - pretendents ir bārenis, viņu audzina viens no vecākiem, ir no daudzbērnu ģimenes, viņam ir apgrūtināti materiālie un sociālie apstākļi vai arī viņam ir sasniegumi mācību olimpiādēs.