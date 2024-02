"Sniega krabju" lieta pēc trīs gadiem noslēgusies ar Latvijas uzņēmumam nelabvēlīgu rezultātu

2019. gadā "North Star LTD" īpašniekam Pildegovičam un "North Star LTD" nelabvēlīgu lēmumu pieņēma Norvēģijas Augstākā tiesa, norādot, ka sniega krabis ir sēdoša suga, un to var uzskatīt par šelfa resursu. Ja Norvēģijas Augstākā tiesa būtu lēmusi, ka sniega krabis ir migrējoša suga, arestētais zvejas kuģis "Senator" būtu varējis atsākt zvejot.