Vecāki, kas nevakcinē savus bērnus, – ko tas nozīmē pārējai sabiedrībai? Saruna ar bērnu infektoloģi Daci Zavadsku

Bet, protams, ir bijuši un būs tādi vecāki, kas savus bērnus atsakās vakcinēt. Tiešām varu teikt, ka tie vecāki, kuri bez īsta, patiesa medicīniska pamatojuma atsakās vakcinēt bērnus, viņi ir egoisti un dzīvo uz citu cilvēku rēķina, nekā citādāk to nosaukt nevar. Jo tie, kas vakcinējas, tie nodrošina viņiem to pietiekami drošo vidi apkārt.

Līdzīgi kā citviet pasaulē, starp biežākajiem nevakcinēšanās iemesliem ir bailes no vakcīnām. Taču, vaicājot, no kā ir bail, konkrēta atbilde netiek sniegta. Tādēļ ar šiem vecākiem noris saruna, un visbiežāk izdodoties novērst vecāku bažas.

"Tomēr, jo mazāks bērns, jo augstāka bīstamība. Lai kā mēs skatāmies, visas dzīves griezumā, īpaši pirmos trīs līdz sešus mēnešus, mazulim infekcijas var noritēt vissmagāk un visas no viņām var būt potenciāli letālas," uzsver Zavadska.

Reizēm grēkojot arī ģimenes ārsti vai citi medicīnas speciālisti, kuri ar tādiem ieganstiem kā, piemēram, atopiskais dermatīts, klepus vai slikta mazuļa pieņemšanās svarā attur no vakcinēšanās, kas esot viltus kontrindikācijas. "Mēs mēģinām arī daudz skaidrot saviem kolēģiem. Jo vieglāk ir tad, ja tās ir tikai vecāku iedomas, ka nevar vakcinēt, bet, ja to ir pateicis kāds mediķis, kurš nav speciālists infekcijas slimībās vai imunizācijā, ar to vecāku ir grūtāk runāt, jo vecāks apjūk - kuram tad ir taisnība? Tad nu cenšamies teikt, ka šī ir mūsu specialitāte un Ģimenes vakcinācijas centrā mēs strādājam lielākoties tieši ar šādiem bērniem, pieredze mums ir liela.