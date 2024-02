Protesta dalībniekus neapmierina šobrīd Augstākās Radas darba kārtībā skatītās izmaiņas likumā, kuras paredz iespēju demobilizēties pēc trīs gadiem frontē, bet tikai tad, ja ir arī atsevišķs vadības lēmums par to.

Akcijas dalībniece Tatjana saka: "Mēs prasām demobilizāciju, jo daudz cilvēku… Lielākā daļa cilvēku dzīvo tā, it kā karš nebūtu. Man šķiet, ka ir pienācis laiks veikt izmaiņas, lai katrs paturētu ieroci rokās."

Likumprojekts, ko valdība iesniedza decembrī, paredz pastiprināt sodus tiem, kas izvairās no iesaukšanas armijā, un samazināt karadienesta vecumu no 27 līdz 25 gadiem. Tas arī paredz samazinātu obligāto karadienesta laiku no neierobežota līdz 36 mēnešiem.