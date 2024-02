ŅEM VĒRĀ ⟩ Rīgā ievieš izmaiņas vairāku autobusu maršrutos Slokas ielas remontdarbu dēļ

Uz būvdarbu laiku, tiks slēgta transporta līdzekļu kustība posmā no Slokas no Kalnciema ielas līdz Jūrmalas gatvei virzienā uz Jūrmalas gatvi. Līdz ar to autobusi virzienā uz Daugavgrīvu, Imantu un Voleriem kursēs pa apvedceļiem.