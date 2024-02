Latvijas Televīzijas (LTV) raidījumam "Rīta panorāma", komentējot izskanējušo informāciju, ka par Kariņa specreisiem uz Eiropadomi vairāki desmiti tūkstošu eiro tomēr maksāts no Latvijas, nevis Eiropas budžeta, Siliņa sacīja, ka ir svarīgi, lai šāda veida dati tiktu sniegti un atspoguļoti pareizi.

LTV raidījuma "Kas notiek Latvijā?" veidotāji šonedēļ vēstīja, ka, lai arī iepriekš tika ziņots, ka Kariņa ceļa izdevumi uz Eiropadomes sēdēm tikuši segti no Eiropas Savienības (ES) Padomes budžeta, tomēr faktiski daļu no specreisu izmaksām Eiropas Padomes Ģenerālsekretariāts neapmaksāja un tās tika segtas no Latvijas valsts budžeta.