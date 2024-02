Video ⟩ Ukrainas kara otrajā gadadienā Apollo.lv pievienojas Latvijas mediju akcijai

Dalību Ukrainas himnas atskaņošanas akcijā 24. februārī plkst. 12 šobrīd apstiprinājuši tādi mediji, kā Latvijas Radio 1, Latvijas Radio 2, Latvijas Radio 3 – Klasika, Latvijas Radio 4 – Doma laukums, Latvijas Radio 5, Latvijas Radio 6 NABA, LTV1, LTV7, LSM.lv, TV3, TV3 Life, TV6, TV3 Plus, Star FM, Top Radio, Radio SWH, Radio SWH +, Radio SWH Rock, Radio SWH Spin, Radio SWH LV, Eiropas Hitu radio, EHR SuperHiti, Latviešu Hiti, EHR Krievu Hiti, RetroFM, Radio Skonto, Radio Tev, Radio Skonto plus, Lounge FM, 360 TV, STV Pirmā, 8TV, TV24, Relax FM, Autoradio Latvija, Radio Roks, ReTV, Kurzemes radio, Latgales radio, Baltkom radio, MIX FM, Radio Marija, Latvijas Kristīgais radio, Divu krastu radio, Radio EF EI, Radio 1, Alise Plus, Rockradio.lv, TV4, Radio Rēzekne, Radio 7, Delfi.lv, Rus.Delfi.lv, TVNET.lv, RUSTVNET.lv, Apollo.lv, Kontekst.lv, NRA.lv.