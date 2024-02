FOTO ⟩ Vietām viss ir ūdenī. Aktuālā informācija par situāciju Jēkabpils novadā

Smagāka situācija ir Daugavas labajā krastā, Krustpils pagasta teritorijā, informē pašvaldības vadītājs. Tur visas pļavas un ceļi, kas ir no Zeļķu tilta uz augšu, uz Jēkabpils pusi, nav piebraucami, tur viss ir ūdenī. Ūdens līmenis turpina celties. Tur mājas ir atslēgtas no elektrības, dažās vietās elektrība tiek nodrošināta ar ģeneratoru. Dažām mājsaimniecībām tiek palīdzēts ar mājdzīvnieku pārvietošanu. Pašlaik notiek kādas ģimenes evakuācija, kura vakar nevēlējās evakuēties, bet šodien viedokli ir mainījuši, klāstīja Ragainis.

Liela problēma ir Salas pusē, Daugavas kreisajā krastā, Sakā, kas ir ļoti stipri izgājusi no krastiem. Pelītes upe ir pārplūdusi, Dienvidsusēja ir pārplūdusi, un šobrīd arī Rudzaite ir pārplūdusi. Tās mājsaimniecības, kas atrodas aiz dambja tai pusē, visas ir atgrieztas no ceļa. Līdz ar to tuvākajā laikā būs nepieciešama kāda evakuācija, teica Raganinis.