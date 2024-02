Rietumvalstu politiķi un militārpersonas šī gada sākumā izteikti bieži piesauc dažādus gada skaitļus, kad Krievija varētu uzbrukt NATO valstīm. Aplēses parasti svārstās no trim līdz astoņiem gadiem. Taču tik dramatiskas notis neskan no Latvijas aizsardzības resora. Kāpēc atšķiras vēstījumi par Krievijas draudiem NATO? To pētīja raidījums "De Facto".