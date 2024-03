Krievija "ārvalstu aģentu" sarakstā iekļāvusi rakstnieci Uļicku un Cilvēktiesību centru "Memoriāls"

Uļicka ir izteikusies pret Krievijas pilna apjoma iebrukumu Ukrainā. Pēc kara sākuma viņa aizbrauca no Krievijas un tagad dzīvo Vācijā.

Telefona jokdari Vovans un Leksuss janvārī savā "Telegram" kanālā publicēja sarunu, kurā ar Uļicku it kā runājis Ukrainas prezidenta biroja vadītājs Andrijs Jermaks. Dialoga gaitā Uļicka pastāstīja, ka honorāri, kurus viņa saņem no grāmatu pārdošanas Krievijā, "nonāk Ukrainā". Viņa arī nenosodīja atentāta mēģinājumu pret rakstnieku un bijušo "Doņeckas tautas republikas" darboni Zaharu Priļepinu, sakot, ka Ukrainai "uz to ir tiesības".