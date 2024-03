VIDEO ⟩ "Aiz priekškara": Putins uzskata, ka Krieviju pārvalda Dievs

Kopumā visa pagājusī nedēļa Kremļa ideologiem pagāja, sūtot sabiedrībai vēstījumus par Krievijas izredzētību. Līdztekus izskanēja stāsti par to, ka Rietumi uzkurina kodolkara kaislības un vēlas karu ar Krieviju, lai to iznīcinātu. Tajā pašā laikā propagandistu retorikā nebija ne miņas no kādreiz izspēlētā upura sindroma.