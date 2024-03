Eiropas Parlaments pieņem dekarbonizācijas plānu

Dalībvalstīm būs jāpieņem pasākumi, lai dekarbonizētu apkures sistēmas un pakāpeniski atteiktos no fosilā kurināmā ēku apsildē un dzesēšanā. Šis process būs jāpabeidz līdz 2040.gadam. Atsevišķu fosilā kurināmā apkures katlu subsidēšana tiks aizliegta no 2025.gada. Taču būs atļauts finansiāli stimulēt hibrīdsistēmu uzstādīšanu, piemēram, ja apkures sistēmā izmantos arī saules termālo enerģiju vai siltumsūkni.

Jaunos noteikumus varēs nepiemērot lauksaimniecības ēkām un par kultūras pieminekļiem atzītām ēkām, bet ES valstis varēs no tiem atbrīvot arī ēkas, ko aizsargā kā arhitektūras vai vēsturiskas vērtības, pagaidu ēkas, kā arī baznīcas un lūgšanas vietas.

Direktīva tika pieņemta, 370 deputātiem balsojot "par", 199 deputātiem - "pret" un 46 deputātiem atturoties. Lai tā stātos spēkā, to vēl oficiāli jāapstiprina ES Padomei.

Saskaņā ar Eiropas Komisijas (EK) aplēsēm ēkas ES patērē 40% no kopējā enerģijas apjoma un rada 36% no siltumnīcefekta gāzu emisijām. 2021.gada 15.decembrī EK pieņēma priekšlikumu pārskatīt Ēku energoefektivitātes direktīvu, kas ir daļa no Zaļā kursa tiesību aktu paketes. Jaunajā Eiropas klimata aktā ir noteikti gan 2030.gada, gan 2050.gada saistošie ES klimata mērķi.