Irfans Razaks, "Prestige Estates Projects" priekšsēdētājs, kurš ir daļa no kopīgas attīstības līguma par torņa būvniecību, iepriekš par projektu teica: "Tas bija izaicinājums uzbūvēt savrupmāju uz milzīgas ēkas tādā augstumā, bet mēs esam nodrošinājuši, ka tā tiek uzbūvēta tieši tā, kā tas tika iecerēts."

Savrupmāja Bengaluru bija paredzēta Indijas uzņēmējam Vidžejam Mallajam un tā ir pilnībā nošķirta no zemāk esošajiem dzīvokļiem.

Mallaja bija pazīstama kā "labo laiku karalis" sava greznā dzīvesveida dēļ, raksta "The Financial Times", taču 2016. gada martā viņš aizbēga no Indijas, pārtraucot nomaksāt parādsaistības vairāk nekā 1 miljarda dolāru (920,5 miljonu eiro) apmērā.