Kurucs gūst desmit punktus, bet nespēj paglābt Mursijas UCAM no neveiksmes ACB mačā

Rodions Kurucs laukumā bija 32 minūtes un 23 sekundes un raidīja grozā trīs no četriem divu punktu metieniem, vienu no trijiem tālmetieniem un vienu no diviem soda metieniem. Viņš arī atzīmējās statistikā ar trīs atlēkušajām bumbām, divām rezultatīvām piespēlēm, četrām kļūdām, vienu pārtvertu piespēli, trīs piezīmēm, trīs izprovocētiem sodiem un iekrāja +/- rādītāju +6, tiekot pie efektivitātes koeficienta astoņi.