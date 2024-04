Lai saņemtu nepieciešamo Valsts kases aizdevumu, Rēzeknē vēlreiz grozīs budžetu

Visvairāk laika finanšu stabilizācijas komisijas sēdē tika veltīts jautājumiem, kas saistīti ar Rēzeknes pašvaldības 2024.gada budžetu. Viens no galvenajiem tematiem, par kuru no Rēzeknes pašvaldības tika pieprasīti precizējumi un skaidrojumi, bija budžeta korekcija, pārdalot no iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) gūtos ieņēmumus, kur iegūtā summa pārsniedz prognozēto, lai saglabātu domes darbiniekiem piecu dienu darba nedēļu, pēc sanāksmes paudis Stecs.