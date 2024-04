BEZ SPRIEDZES ⟩ "Ārsti neticēja, ka man ir tāda slimība." Baiba Ziemele par dzīvi ar Villebranda slimību

Lielākā daļa cilvēku, iespējams, nemaz nav dzirdējuši par slimību, kas diagnosticēta Baibai Ziemelei. Kopš septiņu gadu vecuma Baiba sirgst ar reto Villebranda slimību, kas ir viens no asins recēšanas traucējumu veidiem. Lai gan iedzimtā slimība ikdienā rada būtiskus ierobežojumus, Baibai ar to ir izdevies gan sadzīvot, gan atrast veidus, kā to ārstēt. "Savu bēdu uztaisu par dāvanu," saka Baiba.