Cilvēki no Āzijas brauc uz Latviju pēc izglītības. Kursi vien dažas stundas nedēļā

Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas priekšsēdētājs Raimonds Bergmanis (AS) par šādu vajadzību ir piesardzīgs: "Izglītības ministrija kopā ar Ekonomikas ministriju un vēl vienu ministriju ir šajā darba grupā par šo cilvēkresursu piesaisti. Nu arī tur taču.. un šis likumprojekts jau nāca no Ministru kabineta. Un līdz ar to es domāju, ka Ministru kabinetā šoreiz par šiem visiem aspektiem jau izrunāts un apspriests, un tad jau droši vien arī iestrādāts. Bet nu, kā es teicu, mēs esam gatavi rīkoties, ja tāda nepieciešamība ir."