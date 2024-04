"Mēs pie tā strādājam. Cītīgi." X stundas gadījumam vairākām pašvaldībām nav skaidra plāna

“Tas mērķis ir šo plānu pārbaudīt katru gadu. Ja komisija var sanākt arī biežāk kopā - ļoti labs risinājums,” saka Nakurts. Viņš zināja stāstīt, ka, piemēram, Kultūras ministrijas un Nacionālā arhīva pārstāvji ir runājuši ar atsevišķām pašvaldībām, lai izspēlētu mācības, kā šādos apdraudējumus izved kultūrvēsturisko mantojumu. “Kādā veidā to glābt vai evakuēt no apdraudētās teritorijas. Un šādu jautājumu ir ļoti daudz,” sacīja Nakurts. Piemēram, jāmodelē situācijas, kā cilvēkus evakuēt no slimnīcām un sociālās aprūpes centriem. Līdz ar to esot arī skaidrs, ka šie plāni būs jāaktualizē katru gadu, un, pat ja šobrīd kaut kas nav līdz galam skaidrs, to var atrisināt, regulāri plānus atjaunojot.