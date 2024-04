Cik daudz iedzīvotāju ziedojuši Ukrainas vai kara bēgļu atbalstam?

Jaunākajā aptaujā 38,7% respondentu ir norādījuši, ka ir ziedojuši Ukrainas vai kara bēgļu atbalstam, kamēr pērn aprīlī šādu atbildi sniedza 41,9%, bet 2022.gadā - 39,2% aptaujas dalībnieku.

No latviešu tautības aptaujas dalībniekiem ziedojumus bija veikuši 52,4%, bet no citu tautību aptaujas dalībniekiem - 19,1%. Salīdzinot ar aptauju, kas tika veikta pirms gada, latviešu īpatsvars, kuri ir ziedojuši, ir sarucis par 3,9 procentpunktiem, bet citu tautību pārstāvju - samazinājies par 2,2 procentpunktiem.

Pēdējo trīs gadu laikā veiktās aptaujas arī liecina, ka nemainīgi aktīvākie ziedotāji Ukrainai un tās iedzīvotājiem ir jauni cilvēki.

No šogad aptaujātajiem Latvijas iedzīvotājiem vecumā no 18 līdz 24 gadiem ziedojumus veikuši 52,9%, bet vecumā no 25 līdz 34 gadiem - 47,8%. Savukārt citās vecuma grupās ziedotāju īpatsvars svārstās no 30% līdz 38%.

Tāpat aktīvākie ziedotāji ir cilvēki ar augstāko izglītību - 46,8%.

Ukrainas vai bēgļu atbalstam visvairāk ziedojuši Vidzemes iedzīvotāji - 46,8% aptaujāto. Seko Zemgale ar 41,1% un Rīgas reģions ar 41% ziedotāju.

Gada laikā praktiski nav mainījies to iedzīvotāju īpatsvars, kuri politisku iemeslu dēļ ir atteikušies no kādu preču iegādes, proti, atteikušies no kādu preču iegādes vai nu ražotājvalsts dēļ vai arī tādēļ, ka ražotājs nav pārtraucis sadarbību ar Krieviju. Uz šādu rīcību ir norādījuši 31,8% šā gada aptaujas dalībnieku, kas ir par 0,1 procentpunktiem vairāk nekā pirms gada. Tostarp tā ir rīkojušies 46,1% latviešu tautības aptaujas dalībnieku un 11,2% citu tautību Latvijas iedzīvotāju.

Arī no preču iegādes politisku iemeslu dēļ visbiežāk mēdz atteikties jaunāka gadagājuma cilvēki. Uz šādu rīcību norādījuši 53,8% aptaujas dalībnieku vecumā no 18 līdz 24 gadiem un 44,4% vecumā no 25 līdz 34 gadiem.

Aptauja veikta 2024.gada aprīlī, un tajā piedalījās vairāk nekā 1000 Latvijas pastāvīgo iedzīvotāju. Ar pilniem aptaujas rezultātiem var iepazīties LETA "Banku apskats. Aprīlis 2024".