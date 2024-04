VIDEO Kļūdu labojums. Porziņģis ar veiksmīgu sniegumu palīdz "Celtics" atgūt vadību sērijā

Porziņģis spēlēja 27 minūtes un 25 sekundes un realizēja divus no četriem divu punktu metieniem, trīs no pieciem tālmetieniem un piecus no sešiem soda metieniem. Viņš arī atzīmējās statistikā ar piecām atlēkušajām bumbām, divām rezultatīvām piespēlēm, vienu pārtvertu piespēli, diviem bloķētiem metieniem, nopelnīja trīs piezīmes un noslēdza maču ar +/- rādītāju +12.