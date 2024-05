Krievijas uzbrukums skāris enerģētikas objektus sešos Ukrainas reģionos

Ukraiņi notriekuši 59 no 76 krievu raķetēm un lidrobotiem

Cita starpā krievi no Tambovas izšāvuši hiperskaņas raķeti "H-47М2 Kinžal", no Krimas - divas ballistiskās raķetes "Iskander-M" un vienu "Iskander-K", bet no Melnās jūras akvatorijas - četras spārnotās raķetes "Kalibr".