Vācijā vīrietim par uzbrukumu ar nazi vilcienā piespriests mūža ieslodzījums

Apsūdzība apgalvoja, ka neapmierinātība pēc neveiksmīgas tikšanās migrācijas birojā Ķīlē, meklējot vienu no pēdējām legālajām iespējām palikt valstī, kas viņam vēl bija pieejama, novedusi pie tā, ka viņš nozadzis nazi no lielveikala un pēc tam ar to uzbrucis cilvēkiem vilcienā.