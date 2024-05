Līdz ar siltajām dienām Bērnu slimnīcā nonākuši vairāki bērni ar traumām

Ceturtdien, 16.maijā, uz slimnīcu tika atvests 231 bērns, no kuriem 109 bija pēc traumu gūšanas. Visvairāk traumu bērni guvuši, nokrītot no augstuma. Tie ir gan kritieni no dažādiem objektiem rotaļu laukumos, gan no velosipēda, gan mājās. 13 bērnu šajā dienā atvesti, jo izmežģījuši kāju vai roku, desmit - jo guvuši nobrāzumus un brūces.