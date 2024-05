Okupanti Vovčanskā apšaudījuši civiliedzīvotāju mašīnu. Divi bojāgājušie

Ukrainas ģenerālprokuratūra ziņojusi, ka Krievijas armija Vovčanskā, Harkivas apgabalā apšaudījusi civiliedzīvotājus, kuri no apgabala bēga automašīnā. Uzbrukumā nogalināti divi cilvēki, bet ievainoti vēl divi, vēsta Ukrainas izdevums "The New Voice of Ukraine".