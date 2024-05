Ušakovs: "Saskaņa" nav mainījusies, mainījušies tikai apstākļi

Politiķis domā, ka vairums to, kuriem nav izdevies nokārtot latviešu valodas pārbaudes, nav varējuši tikt galā tikai ar rakstu daļu, turklāt, viņaprāt, ar to netiktu galā "lielākā daļa jaunu cilvēku tviterī".

Akcents uz minēto problēmjautājumu nenozīmējot partijas nostāju par to, ka latviešu valoda nav jāzina. "Mēs runājam par to, ka, ja neesi nokārtojis eksāmenu, tas ir slikti, bet ne tik slikti, lai izraidītu no valsts. Tas ir nesamērojams sods," skaidroja Ušakovs, piebilstot, ka aizgājusī Saeima pirms vēlēšanām bija "savārījusi tādus sūdus", ka esot bijis skaidrs, ka gaidāms "kirdik un krahs".