Aigars Grāvers atklāti par attiecībām ar vecāko dēlu, kura dzīvē nav piedalījies

Vaicāts, vai abiem ir izdevies vienam otru atgūt, saprast, pieņemt notikušo, viņš teic: "Mēs nevaram atgūt to, kā mums nekad nav bijis, - mums ar Ilvaru nekad nav bijusi kopīga dzīve. Es tikai varu ar viņu iepazīties, tāpat kā iepazīstos no jauna ar jaunākajiem bērniem. Bet nevarēju iedomāties, ka vecāku saite ar bērnu var būt tik liela arī tad, ja neesi viņu audzinājis. Starp mums ir ļoti spēcīga saikne. Ilvars ir ļoti smalkjūtīgs, tolerants cilvēks, jūt smalkas lietas, līdz ar to es cenšos viņu respektēt un viņš mani, tāpēc mums ir laba saskaņa. Varbūt tāpēc jūtu viņu kā savu bērnu."