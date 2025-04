Vītoliņš: Mūsu jaunie puiši redz, ka nav pārāk tālu no labākajām komandām

Somijas izlases sastāvā ir iekļauti 12 hokejisti no Somijas čempionāta, deviņi spēlētāji no Zviedrijas Hokeja līgas (SHL), to vidū arī Hanness Bjerninens, kurš 2022.gada olimpisko spēļu finālā Somijas izlases labā guva uzvaras vārtus, un trīs hokejisti no Šveices augstākās līgas (NLA) klubiem.