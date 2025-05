VIDEO 53 miljonu ēdināšanas iepirkumā Rīgas skolās izlozē par uzvarētāju kļūst lietuviešu uzņēmums

Šajā konkursā atšķirībā no iepriekšējiem, neprasīja nodrošināt tik augstvērtīgus produktus, padziļināti nepētīja ne pretendentus iepriekšējos līgumus, ne kompāniju patiesos labuma guvējus. Pazemināto prasību dēļ konkursā visi dalībnieki ieguva vienādu punktu skaitu, tāpēc uzvarētāju noteikšanai izvēlējās reti praktizētu metodi – izlozi.

Rīgas domes Centrālās administrācijas Iepirkumu pārvaldes vadītāja vietniece Vita Meimere skaidro, ka tā ir pirmā reize, kad pašvaldība rīko izlozi. Tā bijusi noteikta arī nolikumā, un to nav aizliedzis ne IUB, ne arī tiesu prakse.

"Es pieļauju, ka visi pretendenti bija laika gaitā mācījušies no iepriekšējiem konkursiem, attiecīgi saslēgti līgumi ar citiem piegādātājiem, līdz ar to, viņiem tie punkti bija vienādi. Mēs kā pasūtītājs to paredzēt nevarējām," viņa skaidro.