Vēlēšanas Daugavpilī: Elksniņš sapņo par absolūto vairākumu domē

Elksniņš vairākus gadus bija Saeimas deputāts no "Saskaņas", bet Daugavpils domes vēlēšanās viņš piedalīsies trešo reizi. Taču šī ir pirmā reize, kad viņš to darīs kā reģionālas partijas līderis. Pērn rudenī viņš tika ievēlēts nupat dibinātās partijas "Sarauj, Latgale!" vadībā. Ideja par to viņam radusies, redzot, ka šāds modelis veiksmīgi strādājis, piemēram, Liepājā un Valmierā.