Par ko Rīgas domē iestāsies Jānis Liepiņš – sportists, sporta dzīves entuziasts un jurists

Sola visi. Un solījumi uz katrām vēlēšanām mēdz būt grandiozāki par iepriekšējiem. Es uzskatu, ka solīt solīšanas pēc ir ieradums, kas beidzot ir jāmaina. Mums ir kritiski jāvērtē situācija. Piemēram, teikt, ka sabiedriskais transports Rīgā būs bez maksas ir neprāts. Neviens, kurš kaut nedaudz iedziļinātos biļešu cenu veidošanas pamatprincipos un tajā, kā veidojas Rīgas satiksmes un pašvaldības budžets, nekad nevarētu ko tādu vērtēt kā paveicamu. Jau šobrīd esošās biļešu cenas nespēj nosegt transporta pašizmaksas. Tas pats ar Rīgas siltuma tarifiem. Jā, mēs maksājam vairāk nekā kaimiņvalstis, bet tam ir tehniski iemesli. Mūsu siltuma sistēmas nav atbilstoši attīstītas, lai mazinātu to liekos zudumus. Kamēr tas nav paveikts, maksāt mazāk vienkārši nav iespējams. Tie ir skaļi, klišejiski uzsaukumi, kas, kā rāda pieredze, nekad nav rezultējušies reālos darbos. Es uzskatu, ka solījumiem ir jābūt saprātīgiem, tāpēc mana pieredze un zināšanas ļauj racionāli vērtēt to, kas ir paveicams un kas nav. Es solu to, ko redzu kā izdarāmus projektus. Lietas, kas paveicamas, apvienojot zināšanas un iemaņas un efektīvi pārvaldot pieejamo budžetu.